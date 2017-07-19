Dati
            Antitrust: istruttoria su approvvigionamento 'validatori' per macchine packaging

            Presunto cartello nel mercato del lavoro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 gen - L'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, grazie a una segnalazione tramite la propria piattaforma di Whistleblowing, ha avviato un'istruttoria nei confronti delle societa' Akkodis Italy, Coesia, G.D, I.E.M.A., I.M.A., S.I.A., SPAIQ per una presunta intesa restrittiva della concorrenza nel mercato dell'approvvigionamento della figura professionale dei 'validatori' di macchine automatiche per il packaging. Secondo l'Autorita', che per la prima volta ha avviato un'istruttoria relativa a un'intesa restrittiva della concorrenza nel mercato del lavoro, le societa' si sarebbero accordate affinche' nessuna di loro assumesse i validatori di macchine automatiche - per il processo e il confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici, alimentari, te', caffe', tabacco - che in precedenza avessero lavorato presso almeno una delle altre. I funzionari dell'Autorita' hanno svolto ispezioni nelle principali sedi delle societa' con l'ausilio della Guardia di Finanza.

