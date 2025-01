Antitrust: energia, porti e trasporti aree prioritarie per crescita Paese

Indicazioni inviate al Governo per legge sulla concorrenza (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 gen - Sono tre le aree 'prioritarie e strategiche per la crescita economica del Paese' su cui si concentra l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato nelle indicazioni inviate al Governo 'per la predisposizione del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza'. In particolare, come si legge nel bollettino, si tratta di: 'Infrastrutture energetiche e portuali; il trasporto pubblico non di linea; i servizi pubblici locali'. In particolare, l'Antitrust sottolinea che 'in primo luogo, lo sviluppo, la diffusione e l'ammodernamento delle infrastrutture energetiche sono passaggi fondamentali per rendere concreta la transizione verso un'economia sostenibile', aggiungendo che 'l'attuale elettrificazione dell'economia richiede non solo l'ammodernamento delle reti elettriche per rispondere alle necessita' di un sistema sempre piu' interconnesso, decentrato e digitalizzato, ma anche lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica elettrica'. Inoltre, continua l'Autorita', 'la transizione energetica non puo' realizzarsi senza l'accelerazione dell'offerta di energia da fonti rinnovabili, anche attraverso lo sviluppo delle cosiddette infrastrutture flessibili, volte a evitare i rischi di colli di bottiglia nella produzione di energia da tali fonti'.

