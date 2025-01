Antitrust: energia, porti e trasporti aree prioritarie per crescita Paese -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 gen - Per quanto riguarda i porti, secondo l'Antitrust, visto che 'sono infrastrutture critiche per lo sviluppo economico del Paese nonche' per la salvaguardia della connettivita' delle isole e delle regioni marittime periferiche', 'si ritiene necessario intervenire radicalmente in questa area, visto lo scarso grado sia della concorrenza intra-portuale sia di quella inter-portuale'. In merito al trasporto pubblico non di linea, secondo quanto riportato nel Bollettino, si tratta du 'un settore che reclama da tempo una riforma organica della regolazione, anche alla luce delle importanti sentenze pronunciate nel tempo, oltre che dalla Corte di giustizia, dalla stessa Corte Costituzionale che, nel 2024, ha in piu' occasioni evidenziato i gravi danni arrecati, in termini di benessere collettivo e di diritti fondamentali dei singoli, da un quadro normativo in tema di mobilita' non di linea risalente e ormai desueto'. Infine, 'si rileva l'esigenza di continui sforzi e di nuovi interventi nel settore dei servizi pubblici locali'. Infatti, secondo l'Autorita', 'questa macroarea rappresenta un volano per la crescita economica poiche' servizi pubblici locali efficienti vanno a beneficio non solo dei consumatori, ma anche delle imprese e dell'intero tessuto economico', rilevando che 'in Italia, il mercato dei servizi pubblici locali e' altamente frammentato e caratterizzato dalla compresenza di operatori minori e di operatori di maggiori dimensioni che beneficiano delle economie di scala; le imprese gia' esistenti sono spesso favorite a discapito delle potenziali nuove entranti piu' efficienti. Questi meccanismi contribuiscono a servizi inefficienti e di scarsa qualita''.

