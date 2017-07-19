Antitrust: da interventi su gestione rifiuti impatto positivo su raccolta e costi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 set - Gli interventi di segnalazione fatti dall'Antitrust nel periodo 2023-25 sui servizi di gestione dei rifiuti urbani hanno permesso un aumento della percentuale di raccolta differenziata totale, in media del 16%, e un risparmio del 20% sul costo medio di raccolta e trasporto dei rifiuti corrispondente a 120 milioni di euro. E' quanto emerge dall'analisi che l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ha affidato a una societa' di consulenza (Lear) per valutare l'impatto dei propri interventi di advocacy nei servizi pubblici locali.

L'esame, e le stime conseguenti, e' stato fatto confrontando un gruppo di enti "non virtuosi" che sono stati oggetto di segnalazione o monito da parte dell'Autorita' e un gruppo di enti "virtuosi" che ha applicato modalita' di affidamento efficienti: la differenza nei risultati tra questi due gruppi fornisce quindi una stima ex ante del beneficio potenziale dell'intervento dell'Autorita'.

Una simile indagine applicata al trasporto pubblico locale, spiega l'Autorita', ha fatto emergere un beneficio ex ante potenziale relativo alla maggiore capacita' dell'ente virtuoso di attrarre la domanda pro-capite (in termini di passeggeri annui trasportati per abitante) e di gestire in modo efficiente le spese.

fon

(RADIOCOR) 09-09-26 10:26:28 (0212) 5 NNNN