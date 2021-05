Antitrust: Camera-Senato, aperte candidature per nomina di un componente

Procedura analoga anche per Commissione garanzia scioperi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 5 mag - Camera e Senato hanno pubblicato, nei rispettivi siti istituzionali, l'avviso per la presentazione delle manifestazioni di interesse per la nomina di un componente dell'Autorita' Garante della concorrenza e del mercato. La nomina, si legge in una nota, e' di competenza dei presidenti delle Camere, che procedono con determinazione adottata d'intesa tra loro.

Gli interessati dovranno inviare la propria manifestazione di interesse entro 30 giorni tramite posta elettronica certificata, secondo le modalita' pubblicate sui siti di Camera e Senato.

Una procedura analoga, con stessa scadenza, e' stata avviata anche per la designazione di un componente della Commissione di garanzia della legge sull'attuazione del diritto di sciopero.

