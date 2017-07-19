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            Ansaldo Energia: contratto con Pacifico Energy segna ritorno nel mercato Usa

            Fornira' otto turbine a gas per un data center in Texas (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 lug - Ansaldo Energia torna nel mercato statunitense dei nuovi impianti di generazione elettrica dopo oltre trent'anni. L'azienda ha annunciato in una nota di avere firmato un contratto con Pacifico Energy per la fornitura di otto turbine a gas AE64.3A in configurazione a 60 Hz, insieme ai relativi generatori, nell'ambito di un progetto di generazione elettrica a supporto di un data center in Texas che 'apre la strada a possibili ulteriori collaborazioni' tra le due imprese. Le prime consegne sono previste nel 2027.

            La AE64.3A e' la turbina a gas di piccola taglia di classe F del portafoglio Ansaldo Energia, progettata per applicazioni a 60 Hz grazie alla configurazione con riduttore e generatore dedicato. Ci sono oltre 70 unita' AE64.3A installate nel mondo e piu' di 4 milioni di ore operative equivalenti. 'La sua gamma di potenza, la flessibilita' nell'utilizzo dei combustibili e la versatilita' operativa - si legge - la rendono particolarmente adatta alle architetture modulari e ridondanti tipiche dei data center, sia in configurazione connessa alla rete sia in applicazioni Behind-the-Meter per autoproduzione. La AE64.3A puo' inoltre essere impiegata in configurazioni cogenerative'.

            com-vec.

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