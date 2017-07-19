Anpar: Carlo Colombino (Cavit) e' il nuovo presidente dell'associazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 feb - Carlo Colombino e' il nuovo presidente di Anpar, l'Associazione Nazionale Produttori di Aggregati Riciclati che aderisce ad Assoambiente. Colombino, socio e amministratore delegato dell'azienda Cavit, azienda della provincia torinese attiva nel settore del recupero dei rifiuti edili e degli appalti per infrastrutture, e' stato eletto all'unanimita' dall'assemblea dell'associazione con un incarico triennale e succede a Paolo Barberi, cui e' andato il ringraziamento di tutte le aziende associate per l'intensa attivita' svolta e i significativi obiettivi raggiunti in un momento di forte evoluzione per il settore. 'E' fondamentale garantire che le esigenze operative del settore siano pienamente rappresentate e comprese, anche attraverso un attento monitoraggio dei territori, affinche' l'applicazione dei Cam sia uniforme e corretta su tutto il territorio nazionale, evitando interpretazioni distorte o disomogenee', ha dichiarato Colombino che, nel corso del suo mandato, sara' affiancato da Paolo Barberi, nominato segretario dell'associazione.

