Anima Confindustria: export della meccanica cresciuto del 3,2% nel 2025 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 apr - 'La crescita del 2025 riflette una redistribuzione geografica della domanda, con concentrazione su pochi mercati chiave e indebolimento di altri', afferma Pietro Almici, presidente Anima Confindustria. 'Il dato va quindi letto con attenzione, soprattutto alla luce dell'attuale contesto macroeconomico, caratterizzato da aspettative industriali in calo e aumento dei costi, ma soprattutto da un clima di incertezza che regna a livello internazionale', aggiunge. I paesi Ue27 rimangono il principale mercato per la meccanica varia, come evidenziato dalle analisi dell'Ufficio Statistica di Anima Confindustria: +2,4% e oltre 17 miliardi di euro. La Germania si conferma il primo partner commerciale europeo, con 3,7 miliardi di euro e una sostanziale stabilita' con il 2024 (+0,2%). La Francia cala dello 0,8%, mentre la Spagna registra la crescita maggiore (+11,2%). La Polonia (1,16 miliardi di euro e +4,3%) sale al settimo posto nella classifica delle esportazioni italiane, superando la Cina (-14,1%). Considerando Asia e Medio Oriente, l'export si concentra su pochi paesi ad alto valore e categorie strategiche. L'Arabia Saudita sale al primo posto tra i mercati di destinazione, con 1,4 miliardi di euro esportati e +4,3% rispetto al 2024, la Cina scende a 1,13 miliardi di euro e Singapore crolla (-46,5%), mentre le crescite maggiori nel 2025 si sono concentrate negli Emirati Arabi Uniti (+27,1%) e in Qatar (+18,1%). Nel resto del mondo, importante balzo dell'Algeria (+70,6%) e dell'Australia (+10,8%), che entrano a far parte dei primi 20 paesi di destinazione della meccanica italiana. Anche il Sud America si conferma un'area di grande rilevanza.

Passando all'import, la Germania si conferma primo paese di provenienza con 3,99 miliardi di euro (+9,4%), seguita dalla Cina e dagli Stati Uniti. A livello di aree geografiche, l'Ue27 assorbe la quota predominante (56,4% del totale), mentre l'Asia Orientale si afferma come secondo polo di approvvigionamento (Elaborazione Ufficio Statistica & Market Intelligence Anima su dati Istat).

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(RADIOCOR) 29-04-26 10:14:21 (0261) 5 NNNN