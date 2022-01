Anie: Filippo Girardi eletto presidente federazione per quadriennio 2021-2025

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 gen - Filippo Girardi, presidente e amministratore delegato della veronese Midac Batteries, e' stato eletto presidente di Anie, la Federazione nazionale imprese elettrotecniche ed elettroniche, aderente a Confindustria, per il quadriennio 2021-2025. Sono stati nominati anche tre vicepresidenti, ovvero Giordano Bruno, con delega alla transizione Green e sviluppo sostenibile, Renato Martire, con delega all'innovazione ed education, e Vincenzo de Martino, con delega ai rapporti interassociativi. "Il 2022 sara' un anno decisivo. Un anno di grandi sfide in cui si dovra' consolidare la ripresa economica del nostro Paese e renderla strutturale", ha detto Girardi, parlando di "un'occasione unica e irripetibile per accompagnare l'Italia verso uno sviluppo sostenibile equo e inclusivo e spingere la digitalizzazione della pubblica amministrazione, delle imprese e di tutto il tessuto produttivo mettendo al centro le persone: valore indiscusso delle nostre aziende". Le imprese di Anie stanno svolgendo funzioni importanti per il sistema Paese e saranno centrali nei prossimi anni, quando il Pnrr dovra' essere implementato: "L'obiettivo della mia presidenza e' rendere Anie riconosciuta nel Paese come l'insieme delle migliori aziende di innovazione italiana.

Innovazione non solo tecnologica ma anche valoriale. Siamo portatori di sviluppo, ricerca, innovazione. Le nostre imprese sono il cuore del Pnrr", ha aggiunto Girardi.

Ars

(RADIOCOR) 24-01-22 15:41:11 (0420) 5 NNNN