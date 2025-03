Anie Confindustria: missione in Sudamerica per nuove opportunita' e rafforzare sinergie

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 mar - Si e' chiusa la missione di Regione Lombardia in Sud America che ha visto Federazione Anie, in rappresentanza delle imprese elettrotecniche ed elettroniche italiane, prendere parte alla visita istituzionale guidata dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. La delegazione ha visitato Cile, Argentina e Brasile, con l'obiettivo di esplorare nuove opportunita' di collaborazione e rafforzare le sinergie economiche tra le imprese lombarde e i mercati dell'America Latina. Si tratta di un'opportunita' strategica per le imprese di Anie Confindustria: circa il 40% delle unita' produttive sono localizzate in Lombardia, Regione che si conferma come hub strategico per l'export italiano di soluzioni tecnologiche per le transizioni energetica e digitale.

