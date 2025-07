Ania: Giacomoni (Consap), famiglie si assicurino contro calamita' naturali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 lug - Con il nuovo Presidente Giovanni Liverani, "Ania prosegue nel solco tracciato da Maria Bianca Farina, ragionando con le Istituzioni per un'Italia sempre piu' protetta e competitiva". Cosi' il Presidente di Consap, Sestino Giacomoni, commenta la relazione del nuovo presidente alla sua prima assemblea Ania. "Condivido tutti i punti toccati dal suo discorso serio, concreto ed equilibrato e ribadisco la necessita' sempre piu' urgente di creare i presupposti, anche nel nostro Paese, affinche' tutte le famiglie si assicurino contro le calamita' naturali". Giacomomi ricorda i numeri indicati da Liverani sui rischi di calamita' del territorio italiano e il basso tasso di copertura assicurativa del residenziale. "Dobbiamo far si' che in Italia venga a crearsi, sempre di piu', una cultura assicurativa, facendo in modo che i cittadini si assicurino per se' stessi, ma anche per il bene della collettivita', sottoscrivendo spontaneamente la polizza contro le calamita' naturali, invece di vederla come una tassa imposta dall'alto".

