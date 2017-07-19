Angelini: da domani effettivo trasferimento marchi Amuchina e Infasil a Fater
I brand passano alla jv tra il gruppo e P&G (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 dic - Da domani sara' effettivo l'accordo che trasferisce 'il ramo d'azienda comprensivo dei marchi Amuchina e Infasil da Angelini Pharma a Fater, joint venture paritetica tra Angelini Industries e Procter & Gamble'. Il trasferimento dei marchi Amuchina e Infasil a Fater, sottolinea una nota di Angelini Pharma, 'prevede il pieno coinvolgimento del personale oggi dedicato alla loro gestione, valorizzandone competenze ed esperienza, e assicura la continuita' operativa verso mercato e clienti'.
L'operazione 'offre ai due brand', che continueranno comunque a far parte del perimetro del gruppo Angelini, 'nuove opportunita' di crescita grazie alla forte coerenza con il modello operativo e al solido posizionamento di Fater nel mercato consumer'.
Com-Ppa-.
