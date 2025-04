Anfia: torna alla quarta edizione di E-Tech Europe il 15 e 16 aprile a Bologna

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 apr - Anfia torna alla quarta edizione di E-Tech Europe (BolognaFiere, 15-16 aprile 2025), la rassegna internazionale patrocinata dall'Associazione e dedicata alle batterie avanzate e alle tecnologie innovative per la produzione e il riciclo di autoveicoli, mezzi di trasporto, macchinari e veicoli industriali elettrici e ibridi. In questa occasione, per la prima volta, l'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica ha organizzato un'area collettiva, che ospitera' le Associate Autoclima, BeonD, Bylogix, Cbs Compositi, Matcavi e Omron, con le loro soluzioni piu' innovative. A fianco della collettiva, saranno in esposizione alcuni prototipi elettrici della Formula Sae Italy, l'evento educational che Anfia organizza annualmente per gli studenti delle facolta' di ingegneria worldwide.

