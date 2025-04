Anfia: torna alla quarta edizione di E-Tech Europe il 15 e 16 aprile a Bologna -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 apr - 'Dopo l'esperienza del 2024, in cui, oltre a patrocinare la rassegna, abbiamo avuto una presenza istituzionale insieme ad AIdAM (Associazione Italiana di Automazione Meccatronica), ospitando anche un'area dedicata alla Formula Sae Italy, quest'anno siamo lieti di offrire alle nostre aziende l'opportunita' di esporre con noi e raccontare a una platea di operatori specializzati le tecnologie e i servizi che la filiera italiana dell'automotive gia' offre nel segmento dell'elettrificazione', ha affermato Gianmarco Giorda, direttore generale di Anfia. 'Nonostante il gap di volumi del mercato italiano dei veicoli elettrici, ben al di sotto delle media Ue e in grado di decollare, a nostro avviso, solo se verra' introdotto un sistema di incentivazione a livello europeo, l'ecosistema industriale automotive italiano, improntato all'innovazione e alla sostenibilita', e' ben posizionato per diventare protagonista della trasformazione tecnologica in atto, anche se c'e' ancora molto da fare', ha continuato Giorda. 'Le dinamiche evolutive a cui stiamo assistendo non riguardano solo la produzione di veicoli elettrici, ma anche lo sviluppo delle filiere relative ai sistemi di ricarica e all'elettronica avanzata e alle batterie - molto importanti, in questo comparto, gli investimenti in R&D per nuovi concetti e materiali, a cui potra' dare slancio la misura recentemente annunciata dal Mimit di un credito d'importa diretto per le attivita' di ricerca e sviluppo, da noi richiesta da tempo. Vediamo possibili prospettive di crescita economica e occupazionale - con la domanda di nuove figure professionali in alcune aree strategiche - e opportunita' da cogliere per le aziende', ha concluso.

