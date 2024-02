Anfia: buon inizio anno per mercato autocarri (+14,9%) e autobus (+39,9%)

In flessione invece a gennaio veicoli trainati (-10,9%) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 feb - A gennaio 2024, dopo la contrazione a doppia cifra registrata nel mese precedente, il mercato degli autocarri e quello degli autobus hanno riportato una variazione positiva a doppia cifra. Il comparto dei veicoli trainati, invece, pur rallentando il calo, resta in flessione a doppia cifra. E' quanto emerge da un'analisi di Anfia, che "auspica che l'attuale frammentazione delle misure per il rinnovo del parco autocarri, responsabile di un andamento altalenante del mercato, venga superata in favore dell'istituzione di un fondo pluriennale, caratterizzato da tempistiche di lungo respiro e da stanziamenti certi e adeguati". Analizzando nel dettaglio il mercato, a gennaio sono stati rilasciati 2.942 libretti di circolazione di nuovi autocarri (+14,9% rispetto a gennaio 2023) e 1.197 libretti di circolazione di nuovi rimorchi e semirimorchi pesanti, ovvero con ptt superiore a 3.500 kg (-10,9%), suddivisi in 107 rimorchi (+25,9%) e 1.090 semirimorchi (-13,4%). Le marche estere totalizzano 653 libretti di circolazione nel mese (-13,6%); variazione negativa anche per le marche nazionali (-7,57%), con 544 libretti. 'Il mese di gennaio ha restituito un valore delle immatricolazioni di autocarri in ripresa rispetto alla contrazione registrata nel mese di dicembre, nel segno di un andamento fortemente altalenante causato dall'assenza di una piu' volte richiamata pianificazione strutturale per il rinnovo del parco circolante", ha detto Luca Sra, delegato Anfia per il trasporto merci, sottolineando che "ora che e' stato pubblicato il decreto direttoriale attuativo delle risorse gia' stanziate allo scopo per il 2023, si auspica faccia seguito nella seconda meta' dell'anno anche l'impiego dei fondi gia' previsti per il 2024. Tali misure risultano tuttavia insufficienti rispetto alla domanda di mercato".

