Anfia: buon inizio anno per mercato autocarri (+14,9%) e autobus (+39,9%) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 feb - Per gli autocarri, a gennaio 2024 tutte e quattro le aree geografiche mantengono una variazione positiva (+39,4% il Nord-Est, +12,1% l'area Sud e Isole, +5% il Centro e +3,4% il Nord-Ovest). Tutte le classi di peso presentano una variazione positiva nel mese: i veicoli sopra le 3,5 e fino a 5 tonnellate registrano ancora una volta la crescita piu' significativa (+230,8%), seguiti dai veicoli sopra le 8 e fino a 12,5 tonnellate (+28,2%), dai veicoli sopra le 5 e fino a 8 tonnellate (+20,1%), dai veicoli sopra le 12,5 e sotto le 16 tonnellate (+15,4%), e, infine, dai veicoli pesanti da 16 tonnellate in su (+12,7%). A gennaio, gli autocarri rigidi risultano in rialzo del 24,5%, mentre i trattori stradali chiudono a +8,4%. Nello stesso mese, crescono i veicoli da cantiere (+44%) e mantengono una variazione positiva anche i veicoli stradali (+12,5%).

Analizzando il mercato per alimentazione, nel primo mese dell'anno la quota di mercato dei veicoli alimentati a gas risulta del 2,2% (era dell'1,7% a gennaio 2023), per un totale di 66 unita', mentre gli autocarri elettrici e ibridi gasolio/elettrico rappresentano lo 0,8% del totale (era lo 0,3% a gennaio 2023). In riferimento ai veicoli trainati, a gennaio 2024 registrano una crescita l'area del Sud e Isole (+15,4%) e il Centro (+9,4%), mentre restano in flessione le regioni del Nord-Ovest (-34,8%) e del Nord-Est (-25,6%).

Ars

