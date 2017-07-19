Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Anci: Manfredi, vorremmo fare di piu', avere piu' strumenti e risorse

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bologna, 12 nov - "Vorremmo fare di piu', avere piu' strumenti, piu' risorse. E la nostra ambizione, la nostra volonta' ci spinge a voler affrontare i problemi che vediamo crescere, piccoli e grandi. Spesso non possiamo dare risposte, perche' serve una norma che non arriva o se arriva non e' adeguata, o perche' non abbiamo le risorse, e bisogna fare delle scelte difficili, selettive".

            Lo ha detto nel suo intervento alla 42esima Assemblea annuale dell'Anci il presidente Anci Gaetano Manfredi.

            vmg.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 12-11-25 18:07:48 (0605)PA 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.