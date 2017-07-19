Anci: Manfredi, vorremmo fare di piu', avere piu' strumenti e risorse

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bologna, 12 nov - "Vorremmo fare di piu', avere piu' strumenti, piu' risorse. E la nostra ambizione, la nostra volonta' ci spinge a voler affrontare i problemi che vediamo crescere, piccoli e grandi. Spesso non possiamo dare risposte, perche' serve una norma che non arriva o se arriva non e' adeguata, o perche' non abbiamo le risorse, e bisogna fare delle scelte difficili, selettive".

Lo ha detto nel suo intervento alla 42esima Assemblea annuale dell'Anci il presidente Anci Gaetano Manfredi.

vmg.

