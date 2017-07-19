Anci: Manfredi, l'autonomia non puo' generare disparita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bologna, 12 nov - "L'autonomia non puo' generare disparita', deve declinarsi insieme alle responsabilita'". Lo ha detto nel suo intervento alla 42esima Assemblea annuale dell'Anci il presidente Anci Gaetano Manfredi. "E il percorso verso i Livelli essenziali delle prestazioni, i Lep - ha aggiunto Manfredi - non puo' tradursi in una burocratica indicazione di obblighi a carico dei Comuni, senza un'accurata analisi delle tappe e delle risorse aggiuntive necessarie. Lo Stato deve garantire un apparato di protezione sociale piu' avanzato ed equo, coerente con la nostra Costituzione".

