Ance: spesa per emergenze salita da uno a 3,3 miliardi all'anno

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 apr - La spesa per far fronte alle emergenze legate alle calamita' e' cresciuta da uno a 3,3 miliardi all'anno negli ultimi 15 anni. Lo segnala l'Ance citando i dati di un rapporto realizzato insieme all'istituto Cresme. 'Aggiungendo i costi per danni di terremoti, incendi, mareggiate e siccita' si arriva a 12 miliardi all'anno', viene spiegato. Nei soli primi tre mesi del 2026 'oltre 1,2 miliardi sono gia' stati previsti per affrontare le emergenze derivanti dagli eventi alluvionali nel centro Sud Italia (ciclone Harry e frane a Niscemi e Molise)'. Una cifra 'ingente che supera i 933 milioni stanziati con la legge di Bilancio per affrontare le emergenze in tutto il 2026'.

Mas.

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