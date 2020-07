Ance: Contessi autosospeso in attesa della pronuncia dei probiviri

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 lug - In una lettera indirizzata al presidente Gabriele Buia, Roberto Contessi ha comunicato ad Ance nazionale di essersi autosospeso dagli incarichi associativi e dal suo ruolo di presidente Ance Friuli Venezia Giulia "a tutela dell'immagine di Ance che si e' trovata coinvolta in una vicenda di cui e' totalmente estranea". Contessi e' rimasto coinvolto in una polemica per un pesante commento online in calce a un articolo del giornalista David Puente. La lettera e la posizione di Contessi sono comunque al vaglio dei Probiviri, che sono stati attivati, come previsto dal Codice etico di Ance, a tutela della reputazione e dei valori che l'Associazione rappresenta.

