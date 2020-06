Ance: bene attivazione Fondo salva opere ma ora accelerare su pagamenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 giu - A fronte dei 130 milioni previsti dal Fondo salva opere (circa il 70% della somma dovuta ai creditori) sono stati dunque resi disponibili i primi 45,5 milioni, a cui si dovranno aggiungere altri 40 milioni previsti dal decreto rilancio per complessivi 85 milioni. Lo ricorda una nota dell'Ance in cui il presidente Gabriele Buia sottolinea che "sono queste le azioni concrete che ci aspettiamo dalle Istituzioni: misure, risorse e strumenti per risollevare le sorti del settore e rilanciare la crescita del Paese'. Il primo riparto, aggiunge il presidente dei costruttori, rappresenta un primo passo importante raggiunto grazie all'impegno di Ance e del nostro sistema associativo territoriale, in particolare di Marche, Umbria, Sardegna e Sicilia, ed allo sforzo del Ministero delle Infrastrutture, dell'Anas e di altri soggetti coinvolti: ora pero' bisogna dare velocemente seguito accelerando i trasferimenti alle imprese'.

