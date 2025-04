Anas: via libera Consiglio di Stato alla SS11-494 Collegamento Magenta-Vigevano

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 apr - Il Consiglio di Stato ha respinto oggi i tre ricorsi contro la costruzione della SS11-494 Collegamento Magenta-Vigevano, accogliendo le ragioni di Anas (Gruppo FS) e del Commissario straordinario, Eutimio Mucilli. Lo riferisce una nota. In estrema sintesi e' stato accertato che le modifiche progettuali non imponevano di per se' una nuova valutazione d'impatto ambientale e che la legislazione in tema di consumo di suolo non impedisce di per se' la realizzazione di un'opera pubblica di rilevanza strategica. Soddisfazione e' stata espressa da Claudio Andrea Gemme, AD di Anas: 'Dopo una lunga interruzione, possiamo finalmente partire con un'opera fondamentale per la mobilita' della Lombardia. L'infrastruttura garantira' una riduzione sensibile dei tempi di percorrenza fra Magenta e Vigevano migliorando i livelli della circolazione. Il cronoprogramma prevede per il lotto C, del valore di 170 milioni di euro la stipula del contratto e le attivita' propedeutiche per l'avvio dei lavori, quali espropri ed eliminazione delle interferenze, ed entro l'anno, l'appalto per il lotto A, del valore di 184 milioni di euro'.

