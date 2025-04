Anas: tavolo tecnico con Salvini su programma 2025-2027

Giochi 2026, focus su opere in Lombardia e Veneto (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 apr - Si e' tenuto oggi presso la sede di Anas (Gruppo FS) un incontro tecnico tra il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e i vertici della societa'. Lo comunica la societa' del Gruppo Fs in una nota, riferendo che l'amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, 'ha illustrato le attivita' dell'azienda con i dossier e i temi di piu' stretta attualita''. 'Sono state analizzate le nuove opere in programma nel triennio 2025-2027 - informa sempre Anas - e gli investimenti per la manutenzione programmata. Attenzione puntata sugli interventi in Lombardia e Veneto connessi al piano viabilita' per i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano-Cortina 2026'. La nota riferisce infine che 'sono stati illustrati i progressi nel campo della digitalizzazione delle strade, in particolare il sistema integrato di monitoraggio diagnostico di ponti e viadotti con una rete di sensori che permette di prevedere in anticipo le eventuali criticita' di un'infrastruttura'.

