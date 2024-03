Anas: Salvini, 6 miliardi di finanziamento in piu' con il nuovo contratto di programma

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 mar - 'E' un lavoro durato mesi fatto con i territori. Si tratta di 6 miliardi in piu' di finanziamento rispetto al contratto precedente che vanno su nuove opere, manutenzione programmata e innovazione tecnologica'. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, durante la presentazione del Contratto di Programma Anas 2021-25. 'Ogni regione - ha detto il ministro - avra' un'opera'. Si va dalla Vigevano-Malpensa in Lombardia da 184 milioni alla Ss 45 Val Trebbia in Emilia Romagna da 197 milioni, dalla Pedemontana Marche con la variante di Fabriano da 95 milioni alla trasversale delle Serre in Calabria da 183 milioni. Nel Lazio il raddoppio della Salaria avra' un costo di 517 milioni, in Veneto la variante tra Buttapietra e Verona di 263 milioni.

Per Aldo Isi, amministratore delegato di Anas 'in questi anni abbiamo fatto tanto in termini di investimenti. Saremo impegnati sia con le nuove opere che con la manutenzione programmata, dove abbiamo fatto interventi per 4 miliardi negli ultimi tre anni. Negli appalti l'anno scorso abbiamo promosso gare per 7 miliardi'.

