Anas: prima di Natale 3,5 milioni di veicoli in piu' sulle strade

Tra il 19 e il 22 dicembre. Picchi su Gra e Sud/Isole (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 dic - Rispetto ai volumi di traffico delle ultime settimane e' prevista una crescita su tutto il territorio nazionale di circa il +8% nella giornata di oggi venerdi' 19 dicembre, del +11% in quella di sabato 20 dicembre, del +5% domenica 21 dicembre e del +6% lunedi' 22 dicembre, pari a circa 3,5 milioni di autovetture in piu', su un totale di oltre 35 milioni, che utilizzeranno la rete stradale in gestione Anas. Lo comunica la societa' in una nota, segnalando che per gestire la situazione sono state mobilitate 2.800 risorse, di cui 2.200 unita' di personale di esercizio e su strada, 360 tecnici, 230 di personale delle sale operative territoriali e della sala situazioni nazionale per assicurare la gestione della viabilita' e il monitoraggio del traffico in tempo reale h24.

I maggiori incrementi, informa l'Anas, sono attesi al Sud e sulle Isole, arrivando a toccare rispettivamente il +19% e il +13%. Venerdi' 19 il Grande Raccordo Anulare sara' tra le strade piu' trafficate, con oltre un milione di transiti.

Sabato 20 e lunedi' 22 i maggiori aumenti di traffico interesseranno soprattutto il Sud. Lungo l'Autostrada A2 'del Mediterraneo', la statale 18 'Tirrena Inferiore' e la statale 106 'Jonica' sono previsti incrementi dal +12% al +25%. Anche al Nord verso le localita' di montagna incrementi superiori al +20% lungo la statale SS38 'dello Stelvio'. Traffico piu' intenso anche sulla SS16 'Adriatica' (+15%).

com-fro.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 19-12-25 09:47:23 (0211)INF 5 NNNN