Anas: nel 2021 interventi di manutenzione delle strade per 1 miliardo

Nel 2020, nonostante il Covid, la spesa era stata di 800 mln (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 ago - "Gli investimenti che i ministeri ci mettono a disposizione per la manutenzione sono via via piu' importanti: nel quinquennio 2010-2015 Anas spendeva in manutenzione circa 250 milioni l'anno; nel 2021 raggiungiamo il miliardo di 'messa a terra' degli investimenti nella sola manutenzione". Lo ha detto Matteo Castiglioni, dirigente di Anas, ascoltato oggi dalla Commissione Ambiente della Camera in relazione agli interventi urgenti di manutenzione straordinaria sulla rete stradale a causa al maltempo eccezionale di fine luglio in Lombardia. "Nel 2020, nonostante il Covid - ha ricordato Castiglioni - la 'messa a terra' e' stata di 800 milioni; questo e' indice dell'interesse, dei ministeri e del governo tutto e di Anas nei confronti della la manutenzione".

