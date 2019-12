Anas: nel 2019 bandi di gara +50% su 2018 per un valore totale di 4,2 miliardi

Sblocco cantieri per 2,5 mld. Manutenzione programmata +13% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 dic - Anas (gruppo Fs Italiane) chiude il 2019 con un incremento dei bandi di gara del 50% rispetto al 2018 per un valore complessivo di 4,2 miliardi di euro. Nel corso dell'anno si e' registrata una crescita rilevante negli investimenti in manutenzione programmata, attestati a 647 milioni, +13% rispetto all'anno precedente. Sbloccati o riavviati cantieri per 2,5 miliardi. Lo comunica la societa' in una nota. Nel 2019, la societa' ha riavviato la fase di appalto delle nuove opere con 9 bandi di gara pubblicati per un importo complessivo di oltre 1,6 miliardi, in controtendenza rispetto all'anno precedente. La produzione complessiva e' stata pari a 1,066 miliardi, con una minima flessione rispetto al valore del 2018 di 1,076. Flessione, si riporta sempre nel comunicato, dovuta all'impatto della crisi delle aziende di settore e alle criticita' legate all'iter autorizzativo delle opere. Le principali 20 commesse in sofferenza, infatti, incidono per il 72% rispetto al portafoglio lavori complessivo. Nel 2019 Anas ha assunto circa 1.250 unita', di cui oltre la meta' a tempo indeterminato, e per il 2020 prevede di assumere ulteriori 900 unita'. "La riorganizzazione della struttura aziendale, che ha assicurato la razionalizzazione dei processi e la maggiore rapidita' decisionale, potenziando al contempo il presidio del territorio - ha dichiarato l'amministratore delegato Massimo Simonini - ha permesso ad Anas di migliorare gli standard di sicurezza della nostra rete, garantendo agli utenti continuita' territoriale e qualita' dei servizi".

