Anas: Gemme, piu' fondi dall'Ue da investire nelle strade

'Per garantire la sicurezza' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 gen - 'Anas, come tutte le altre National Road Authority, deve affrontare costi ingenti per garantire la sicurezza, la resilienza, l'accessibilita''. Lo ha detto l'amministratore delegato di Anas (Gruppo Fs) Claudio Andrea Gemme intervenendo al convegno Piarc 'Tecnologie innovative per migliorare la sicurezza stradale'. L'ad di Anas ha auspicato che 'la Commissione Europea assicuri anche alle strade adeguati finanziamenti per renderle conformi alle sempre piu' esigenti e sfidanti direttive europee'.

