Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Anas: Gemme, piu' fondi dall'Ue da investire nelle strade

            'Per garantire la sicurezza' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 gen - 'Anas, come tutte le altre National Road Authority, deve affrontare costi ingenti per garantire la sicurezza, la resilienza, l'accessibilita''. Lo ha detto l'amministratore delegato di Anas (Gruppo Fs) Claudio Andrea Gemme intervenendo al convegno Piarc 'Tecnologie innovative per migliorare la sicurezza stradale'. L'ad di Anas ha auspicato che 'la Commissione Europea assicuri anche alle strade adeguati finanziamenti per renderle conformi alle sempre piu' esigenti e sfidanti direttive europee'.

            com-fro.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 31-01-26 16:40:18 (0410)INF 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.