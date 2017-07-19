Anas: Filt Cgil, ok ipotesi rinnovo contratto nazionale 2025-27 -2

Da gennaio si tratta su sicurezza e tutele (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 dic - Il sindacato informa inoltre che con la societa' e' stato programmato 'l'esame di importanti materie a partire da inizio anno, riguardanti la sicurezza sul lavoro, l'impianto classificatorio, la banca ore, le tutele di genere e di inclusione e il settore di esercizio'. 'E' un esito positivo di una trattativa che si e' conclusa in un tempo molto ristretto con la soddisfazione di aver chiuso il rinnovo nel primo anno della scadenza, considerando le vicissitudini che hanno riguardato Anas, dal cambio dei vertici aziendali all'annunciata operazione di fuoriuscita dal Gruppo Fs', conclude il sindacato.

