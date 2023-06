Anas: Corte Ue, irregolarita' gara appalto puo' dipendere da corruzione anche senza sentenza condanna -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 8 giu - In esito alla gara bandita da Anas, la commessa era stata aggiudicata in favore del Rti composto da Aleandri e CccSocieta' Cooperativa, che aveva proceduto alla realizzazione dell'opera. Il ministero Infrastrutture e trasporti nel giugno 2020 dispose il recupero delle somme gia' erogate in favore di Anas dichiarando non dovuto, in quanto "spesa irregolare", il residuo importo non ancora erogato. All'origine di tale decisione erano indagini penali che hanno messo in luce l'esistenza di un sistema corruttivo coinvolgente taluni funzionari di Anas, tra i quali due membri della commissione aggiudicatrice dei lavori. Anas ha impugnato l'ordine di recupero delle somme erogate innanzi al Tar Lazio, il quale si e' rivolto alla Corte di Giustizia per sapere se la nozione di 'irregolarita'', legittimante il recupero delle somme, sia applicabile al caso concreto, cioe' in assenza di una sentenza di condanna penale e in mancanza di prove circa l'illegalita' dell'aggiudicazione; e se in caso di irregolarita', gli stati membri siano tenuti ad applicare automaticamente un tasso di rettifica finanziaria del 100% oppure possano stabilire il tasso caso per caso.

Oggi la Corte statuisce che la nozione di 'irregolarita'' - da interpretare in maniera ampia - comprende comportamenti che possono essere qualificati come atti di corruzione praticati nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico avente per oggetto la realizzazione di lavori cofinanziati da un fondo strutturale dell'Unione, e per i quali e' stata avviata una procedura amministrativa o giudiziaria, anche quando non e' provato che tali comportamenti abbiano avuto un'incidenza reale sulla procedura di selezione dell'offerente e che non sia stata constatata alcuna incidenza effettiva sul bilancio dell'Unione.

Inoltre, in caso di 'irregolarita'', gli stati membri, per determinare la rettifica finanziaria applicabile, devono procedere ad una valutazione caso per caso, nel rispetto del principio di proporzionalita', tenendo conto in particolare della natura e della gravita' delle irregolarita' constatate e della loro incidenza finanziaria per il fondo interessato.

Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validita' di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale poiche' spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

