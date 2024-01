Anas: Ciriani, fatti precedenti a Governo Meloni e Salvini estraneo a indagine

Sospesi dipendenti coinvolti. Adottate misure anticorruzione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 gen - "I fatti riportati dagli organi di stampa si riferiscono ad anni in cui l'attuale Governo non era in carica e l'attuale ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti non risulta in alcun modo coinvolto nell'indagine in corso". Cosi' sull'inchiesta appalti-Anas il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, rispondendo nell'Aula della Camera, nel corso del question time a un'interrogazione M5S rivolta al ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, sulla promozione di un'indagine amministrativa alla luce delle relative recenti notizie di stampa. "Sulla base delle informazioni acquisite da Anas, si rappresenta che - ha aggiunto Ciriani - in concomitanza con la notifica delle misure interdittive, i dipendenti attinti da tali provvedimenti sono stati sospesi dal servizio. Sul punto, Anas si riserva di assumere ogni eventuale ulteriore, opportuna e necessaria, iniziativa".

Il ministro ha quindi ricordato che l'azienda "si e' tempestivamente messa a disposizione della Procura della Repubblica, nel rispetto dei rispettivi ruoli, affinche' sia fatta al piu' presto chiarezza sui fatti di cronaca richiamati dagli interroganti". Ciriani ha inoltre fatto rilevare che la societa', nonostante l'esclusione dagli obblighi di trasparenza previsti per tutta la Pa derivata dal mutamento della sua natura giuridica, "con le deliberazioni del 31 gennaio e del 9 maggio 2019, ha in ogni caso adottato un modello volontaristico di sottoposizione agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza, denominato 'Framework Unico Anticorruzione'".

