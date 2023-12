Anas: bando da 63 milioni in 21 lotti per il controllo qualita' dei materiali

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 dic - Appalto suddiviso in 21 lotti per i servizi di controllo di qualita' dei materiali nei cantieri Anas, inclusi un megalotto della statale Jonica, in Calabria, i lavori del Giubileo a Roma e gli interventi per le olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

La societa' del Polo Infrastrutture del gruppo Fs, ha pubblicato oggi il bando di gara che vale in tutto 63 milioni di euro. Il contratto, informa una nota, sara' cosi' ripartito: 4,5 milioni di euro per il megalotto della strada statale 106 'Jonica' (lotto 1); 4 milioni per la Lombardia (lotto 2); 4 milioni per l'itinerario Ragusa-Catania (lotto 3); 3,5 milioni per la Sardegna (lotto 4); 3,5 milioni per il Lazio (lotto 5); 3 milioni per la Calabria (lotto 6); 3 milioni per la Puglia (lotto 7); 3 milioni per l'Abruzzo e il Molise (lotto 8); 3 milioni per le Marche (lotto 9); 3 milioni per l'Emilia-Romagna (lotto 10); 3 milioni per il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia (lotto 11); 3 milioni per il Piemonte e la Valle d'Aosta (lotto 12); 3 milioni per i Lavori delle Olimpiadi 2026 (lotto 13); 2,5 milioni per l'area compartimentale di Palermo in Sicilia (lotto 14); 2,5 milioni per l'area compartimentale di Catania in Sicilia (lotto 15); 2,5 milioni per la Campania (lotto 16); 2,5 milioni per la Basilicata (lotto 17); 2,5 milioni per la Toscana (lotto 18); 2,5 milioni per l'Umbria (lotto 19); 2,5 milioni per i lavori del Giubileo 2025 (lotto 20); 2 milioni per la Liguria (lotto 21).

Le offerte digitali, corredate di tutta la documentazione richiesta per ciascuna gara pubblicata in data odierna, dovranno pervenire, a pena di esclusione, sul Portale Acquisti di Anas (https://acquisti.stradeanas.it) entro e non oltre le ore 12 del 22 gennaio 2024. Per informazioni dettagliate su tutti i bandi di gara e per i termini di presentazione delle offerte e' possibile consultare il sito internet stradeanas.it alla sezione Bandi e avvisi, oppure l'area Bandi e Avvisi del Portale Acquisti di Anas (https://acquisti.stradeanas.it).

