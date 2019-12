Anas: bando da 360 milioni per lavori di manutenzione su strade e autostrade -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 dic - Il bando di 23 lotti - spiega Anas in una nota - riguarda: 15 milioni di euro per le strade afferenti all'area compartimentale di Palermo in Sicilia (lotto 1); 15 milioni per le strade afferenti all'area compartimentale di Catania in Sicilia (lotto 2); 10 milioni per le autostrade della Sicilia (lotto 3); 10 milioni per le strade afferenti all'area compartimentale di Cagliari in Sardegna (lotto 4); 10 milioni afferenti all'area compartimentale di Sassari in Sardegna (lotto 5); 15 milioni per la Calabria (lotto 6); 20 milioni per la A2 'Autostrada del Mediterraneo' (lotto 7); 20 milioni per la Basilicata (lotto 8); 15 milioni per la Puglia (lotto 9); 15 milioni per la Campania (lotto 10); 20 milioni per il Lazio (lotto 11); 10 milioni per l'Abruzzo (lotto 12); 10 milioni per il Molise (lotto 13); 10 milioni per le Marche (lotto 14); 20 milioni per l'Umbria (lotto 15); 20 milioni per la Toscana (lotto 16); 25 milioni per l'Emilia-Romagna (lotto 17); 30 milioni per il Veneto (Lotto 18); 5 milioni per il Friuli Venezia Giulia (lotto 19); 30 milioni per la Lombardia (lotto 20); 15 milioni per la Liguria (lotto 21); 10 milioni per il Piemonte (lotto 22); 10 milioni per la Valle d'Aosta (lotto 23). Gli appalti, di durata quadriennale, saranno attivati mediante Accordo Quadro che garantisce la possibilita' di avviare i lavori con la massima tempestivita' in relazione alla programmazione della manutenzione delle strade

Le imprese interessate dovranno far pervenire le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, sul Portale Acquisti di Anas https://acquisti.stradeanas.it, pena esclusione, entro le ore 12.00 del 3 febbraio 2020.

