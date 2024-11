Anas: A19, chiusi 16 cantieri in 10 mesi di commissariamento

Vertice Isi-Schifani: partite 12 opere per 134 mln (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 nov - Nei primi dieci mesi di commissariamento sono sedici i cantieri di manutenzione completati sull'autostrada A19 'Palermo-Catania', per un valore di 56 milioni di euro. Sono stati ridotti di 13 chilometri i restringimenti ed eliminati i doppi sensi per altri 4 chilometri. I cantieri avviati sono 12, per 134 milioni di euro, e altri otto gli interventi prossimi a partire, per altri 232 milioni di euro. I dati si leggono in un comunicato dell'Anas diffuso dopo un incontro, questa mattina a Roma, tra l'amministratore delegato della societa' del gruppo Fs, Aldo Isi, e il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in qualita' di commissario all'attuazione delle opere relativa all'infrastruttura stradale. Il Piano complessivo - ricorda la nota - prevede 64 interventi, per 913 milioni di euro.

Attualmente i cantieri in corso sono 18, per un valore di 327 milioni. Tra questi, la Galleria Fortolese in direzione Catania, il viadotto Alfio, la Galleria Favilla, la Galleria Tremonzelli, il viadotto Morello direzione Catania e lo svincolo di Enna. Isi e Schifani hanno concluso l'incontro 'con l'intesa di accelerare l'attivita' dei cantieri cosi' da consentire l'ultimazione dell'80% del Piano tra il 2025 e il 2026 e con l'impegno di contenere il piu' possibile i disagi per l'utenza, specialmente in prossimita' delle festivita''.

com-fro

(RADIOCOR) 12-11-24 18:22:50 (0673)PA,INF 5 NNNN