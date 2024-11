Anas: A19, chiusi 16 cantieri in 10 mesi di commissariamento -2

Ok a 11 progetti, grazie a poteri in deroga (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma,12 nov - 'Dall'inizio dell'incarico - informa inoltre l'Anas - il commissario straordinario ha approvato inoltre 11 progetti per un totale di 171 milioni di euro, avvalendosi dei poteri di deroga, con riduzione dei tempi delle procedure del 50 per cento. Sono in corso di approvazione ulteriori 11 progetti, per un totale di 179 milioni di euro'. 'Il Piano di manutenzione - riferisce il commissario e presidente della Regione - e' un progetto corposo e strategico, mai realizzato in precedenza con tale portata, che punta a colmare decenni di mancata manutenzione su una delle arterie principali della viabilita' siciliana; stiamo correndo nell'esecuzione dei lavori per rispettare i tempi prefissati e restituire quanto prima ai cittadini una rete stradale adeguata e sicura'.

