Anas: +2% traffico su rete a luglio rispetto 2022, cresce piu' al Sud (+4%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 ago - Flussi di traffico in crescita a luglio secondo l'Osservatorio del traffico Anas rispetto all'anno scorso: +2% su gran parte d'Italia, con un picco al Sud del +4% e in Sicilia del +5%.

Sulla rete Anas si e' registrato un incremento degli spostamenti anche rispetto a giugno: +6% rispetto al mese precedente e in particolare dell'11% al Sud. Lo rende noto un comunicato indicando che nel lungo ponte di Ferragosto e' previsto traffico intenso in direzione sud sulle principali direttrici verso le localita' di villeggiatura, in uscita dai centri urbani e per i numerosi spostamenti locali. Nel primo fine settimana di agosto, segnala la nota, registrati 270mila passaggi di mezzi sul Grande Raccordo Anulare di Roma e 220mila sulla A2 'Autostrada del Mediterraneo'.

Il personale Anas e' intervenuto per 480 soccorsi meccanici e 154 incidenti.

