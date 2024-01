Amchor IS: il 2024 sembra favorevole, ma attenzione a tre rischi - PAROLA AL MERCATO

di Alvaro Sanmartin* (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 gen - I dati delle ultime settimane continuano a essere coerenti con il nostro scenario centrale. Gli Stati Uniti sembrano rallentare moderatamente con una crescita in linea o leggermente inferiore al potenziale. L'attivita' economica nell'Eurozona continua a mostrare segni di stabilizzazione, con un mercato del lavoro che rimane in buona forma. L'inflazione di fondo sta scendendo sensibilmente su entrambe le sponde dell'Atlantico, mentre le banche centrali stanno ribadendo che il loro piano e' quello di non aumentare nuovamente i tassi in questo ciclo. La Cina, nonostante il sentimento negativo prevalente, continua a indicare tassi di crescita leggermente superiori al 5% nel 2023 (e forse anche nel 2024). Infine, il mercato del lavoro giapponese conferma segnali di forza, creando cosi' un contesto sempre piu' favorevole per i negoziati salariali che si svolgeranno all'inizio del prossimo anno.

Contesto favorevole agli asset rischiosi Ci troviamo di fronte a un contesto favorevole per gli asset rischiosi. In ogni caso, presteremo attenzione a tre principali fonti di rischio: il prezzo del greggio, nel caso in cui un eventuale rimbalzo del prezzo del petrolio possa finire per disancorare le aspettative di inflazione; la situazione di bilancio di alcuni Paesi, nel caso in cui a un certo punto il mercato dovesse mostrare dubbi sulla sostenibilita' del debito pubblico; e il livello di tensione delle condizioni finanziarie. Paradossalmente, se il mercato diventasse troppo compiacente sui rischi inflazionistici e continuasse a prezzare un numero eccessivo di tagli dei tassi nei prossimi 12-18 mesi, potrebbe allentare eccessivamente le condizioni finanziarie. La probabile conseguenza sarebbe una nuova accelerazione dell'attivita' economica nel corso del 2024 e, molto probabilmente, anche una ripresa delle pressioni sui prezzi. Inoltre, terremo d'occhio anche gli sviluppi della politica fiscale in Germania.

*Chief Economist, Amchor IS.

