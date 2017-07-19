AmCham: al Senato il White Paper sulle priorita' per la competitivita' del Paese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 ott - Un quadro normativo piu' semplice e prevedibile, tempi certi per gli investimenti, maggiore sostegno all'innovazione e alle competenze e un dialogo stabile tra istituzioni e sistema produttivo. Sono alcune delle priorita' emerse oggi nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, al Senato della Repubblica, in occasione dell'appuntamento conclusivo di 'Future Callin' - Dialoghi di Policy', il percorso biennale promosso dal Comitato Public Affairs di American Chamber of Commerce in Italy, con il supporto non condizionato di AbbVie, Baker Hughes e Lilly, come riferisce una nota.

L'iniziativa, ospitata su impulso della Senatrice Elena Murelli, ha rappresentato il momento di sintesi di due anni di confronto tra imprese e istituzioni e l'occasione per presentare il white paper che raccoglie le principali evidenze e proposte maturate nel corso del progetto.

Il documento nasce da cinque incontri e altrettanti position paper dedicati ad alcuni dei temi che oggi incidono maggiormente sulla capacita' dell'Italia di competere e attrarre investimenti: autonomia strategica, intelligenza artificiale, sostenibilita', comunicazione e responsabilita' aziendale. Un lavoro al quale hanno contribuito oltre 60 imprese, insieme a rappresentanti delle istituzioni nazionali, territoriali ed europee, con l'obiettivo di trasformare il confronto pubblico-privato in proposte utili alle future scelte di policy.

Al centro della discussione la necessita' di rendere il sistema Paese piu' rapido e attrattivo, intervenendo sui principali fattori che condizionano le decisioni di investimento: dalla certezza del diritto alla semplificazione dei procedimenti autorizzativi, dalla stabilita' degli strumenti a sostegno della ricerca e delle infrastrutture strategiche alla formazione del capitale umano, fino al coordinamento tra i diversi livelli amministrativi. Sullo sfondo, il rafforzamento della cooperazione economica e industriale tra Italia e Stati Uniti, considerata una leva decisiva per affrontare le trasformazioni tecnologiche e geopolitiche in corso.

'Concludiamo oggi istituzionalmente questo percorso, consegnando simbolicamente alla classe politica italiana le riflessioni maturate in questi due anni - ha dichiarato Simone Crolla, Consigliere Delegato di American Chamber of Commerce in Italy -. E' un lavoro nato da un dialogo e da un ascolto molto approfonditi e arriva in una fase particolarmente importante per entrambi i Paesi.

Dall'intelligenza artificiale ai data center, fino ai temi del permitting e della competitivita', sono stati compiuti passi avanti ma resta ancora molto da fare. Il nostro invito alle istituzioni e' a fare tesoro di queste proposte, nella convinzione che il legame transatlantico resti forte e rappresenti un patrimonio strategico per la crescita'.

Red

(RADIOCOR) 06-10-26 18:10:42 (0624) 5 NNNN