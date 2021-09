Ambrosi: mini bond da 12 mln, garanzia Grana e Parmigiano in stagionatura

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 set - Ambrosi, holding operativa del Gruppo Ambrosi di Castenedolo (BS), azienda leader nella produzione e commercializzazione di formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano con una forte presenza sui mercati esteri e attenzione alla sostenibilita', ha collocato in private placement un prestito obbligazionario a tasso fisso della durata di sei anni per 12 milioni di euro garantito dai prodotti DOP in stagionatura a magazzino. Le risorse finanziarie sosterranno i nuovi investimenti, l'efficientamento dei magazzini e dei processi di stagionatura dei prodotti DOP dell'azienda.

Nell'operazione sono coinvolti in qualita' di anchor investor Cassa Depositi e Prestiti e Finlombarda, societa' finanziaria di Regione Lombardia, oltre a, tra gli altri, Finint SGR per conto del fondo pensione Solidarieta' Veneto e Kairos.

UniCredit ha svolto il ruolo di bookrunner per l'emissione del prestito. Il ruolo di legal advisor e' stato ricoperto dallo studio Molinari Agostinelli per la societa' e da Legance Avvocati Associati per il bookrunner. Banca Finint S.p.A. ha assunto i ruoli di noteholder representative, security agent, calculation agent, account bank e paying agent.

Con questa operazione l'azienda prosegue nella sua politica di diversificazione delle fonti di finanziamento a sostegno degli investimenti produttivi e della stagionatura dei propri prodotti DOP.

Il Gruppo Ambrosi, con 4 stabilimenti in Italia e 3 filiali in Usa, Francia e UK, vende i suoi prodotti in 60 Paesi in tutto il mondo, ha chiuso l'esercizio 2020 con un fatturato di circa 400 milioni di euro e occupa 430 dipendenti, dei quali 300 in Italia.

