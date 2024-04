Ambrosetti: per 60% imprenditori crisi climatica ha impatto rilevante sul business

E per l'80% e' molto diffuso il fenomeno del greenwashing (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Cernobbio, 05 apr - Per il 60% degli imprenditori che hanno preso parte al sondaggio condotto da Ambrosetti The European House al convegno a Cernobbio la crisi climatica ha un impatto rilevante sul proprio business. In una casa di valutazione da 1, poco impattante, a 6, fortemente impattante, la maggioranza dei rispondenti (60%) ha indicato per la crisi climatica un impatto da 4 a 6 sul proprio business. Forte comunanza di opinione si e' registrata anche in relazione ai comportamenti delle imprese. La grande maggioranza dei rispondenti (oltre l'80%) e' convinta che il greenwashing sia un fenomeno diffuso. Considerando una scala da 1 (molto diffuso) a 3 (poco diffuso), circa il 44% ha dichiarato che il greenwashing e' "molto diffuso" e circa il 39% che e' "moderatamente diffuso".

