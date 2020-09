Ambrosetti: Italia meno attrattiva, serve strategia lungo termine (indice Gai)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 set - L'Italia, anche a causa delle conseguenze dell'emergenza Covid-19, e' meno attrattiva. Per recuperare terreno sarebbero utili riforme fiscali, semplificazione e maggiore equita'. E' quanto emerge dal Global Attractiveness Index 2020, il rapporto realizzato da The European House - Ambrosetti con Aviva Assicurazioni in Italia, Philip Morris Italia e Toyota Material Handling Italia e presentato durante il Forum Ambrosetti, in corso a Cernobbio. Stando all'indice, l'Italia e' al 18esimo posto, ma con un punteggio in peggioramento (60,36 da 61,15 nel Gai 2019) e con criticita' soprattutto nella macro area efficienza. Il total tax rate, per esempio, secondo gli ultimi dati Eurostat, passa dal 53,1% al 59,1%, posizionando il Paese al 129esimo posto, in calo. Confermato il 'nodo' della crescita produttivita' totale dei fattori: nel 2019 la variazione negativa e' pari a 0,27, 65esimo posto nella classifica Gai 2020 (47esimo nel 2019). Il Paese presenta significativi margini di miglioramento in termini di sostenibilita', tutela dei cittadini piu' in difficolta' ed educazione. Per migliorare la situazione, come si legge nel rapporto, per l'Italia sono auspicabili la realizzazione di una riforma fiscale in ottica di maggiore equita' e semplificazione, e il rilancio del Mezzogiorno attraverso un vasto programma di perequazione infrastrutturale, edilizia e digitale. Sarebbe anche utile una strategia nazionale di lungo periodo, a-politica e a-partitica, per lo sviluppo di tecnologie verdi e la partecipazione attiva del Paese alla creazione di una "circular Europe". "L'attivazione della capacita' trasformativa dell'Italia non e' piu' rimandabile, in quanto con sempre maggiore difficolta', nei prossimi anni, saremo in grado di vivere delle rendite del passato", ha detto Valerio De Molli, Ceo di The European House - Ambrosetti. La ripartenza "si collochera' in un nuovo scenario, in cui le imprese vincoleranno sempre meno i propri successi a un'area geografica specifica o a un Paese in particolare", ha aggiunto Marco Hannappel, amministratore delegato di Philip Morris Italia, sottolineando che "in questa prospettiva di reshoring, il compito dell'Italia sara' quello di cogliere tale opportunita' per attrarre e promuovere investimenti di imprese italiane e straniere".

