Ambrosetti Innosystem Index: Italia quart'ultima per capacita' innovazione

Ma e' quarta per qualita' della ricerca scientifica (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 mag - L'Italia e' quart'ultima per capacita' di innovazione. Lo rivela l'Ambrosetti Innosystem Index 2023, presentato al Technology Forum organizzato a Stresa da The European House Ambrosetti che colloca l'Italia nelle retrovie dell'innovazione, confrontando le performance dei 22 paesi piu' avanzati.

Secondo l'indagine, Israele, Usa e Regno Unito salgono sul podio dell'innovazione mentre Italia e' solo 19 davanti a Spagna, Lettonia e Grecia. Male per investimenti pubblici e privati in innovazione (18a) e capacita' di attrarre investimenti e talenti (20a), ma e' quarta per qualita' della ricerca scientifica. A livello regionale, valutando le performance degli ecosistemi innovativi di 242 regioni europee, la Lombardia si qualifica al 31esimo posto, l'Emilia-Romagna al 52esimo e la Provincia Autonoma di Trento al 63esimo. Nelle retrovie invece la Puglia 180esima, la Sicilia (181a) e la Calabria (186a). Lo studio avanza quattro proposte programmatiche per sostenere l'ecosistema dell'innovazione italiano: una governance unitaria per il sistema ricerca che fermi la 'fuga dei cervelli'; un nuovo ruolo agli Uffici di Trasferimento Tecnologico (Utt) per tradurre la ricerca in innovazione; la promozione di riforme a sostegno dell'imprenditorialita' e dei finanziamenti di Venture Capital; un 'new deal' delle competenze. "Dall'indice emerge un'Italia con grandi potenzialita' che tuttavia fatica a costruire un ecosistema dell'innovazione valorizzante - spiega Valerio De Molli, Managing Partner & CEO di The European House - Ambrosetti -. E' invece piu' che mai necessario cogliere le opportunita' offerte dalle tecnologie e governare la trasformazione digitale, cosi' da perseguire uno sviluppo sostenibile'.

Cop-Com

(RADIOCOR) 26-05-23 12:27:26 (0291) 5 NNNN