Ambrosetti: Global Innosystem Index Di, Italia scende al 24esimo posto

Lombardia 39esima regione in Europa (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 mag - Nonostante i buoni propositi, l'Italia arranca nell'innovazione. Bene fanno nel panorama internazionale, che comprende 37 paesi, universita' e ricerca, ma a frenare mancano investimenti reali e competenze nelle aziende. A confermalo il Global Innosystem Index Di 2024 di The European House - Ambrosetti, presentato al Technology Forum a Stresa, che vede l'Italia al 24esimo posto per capacita' di innovazione, perdendo una posizione rispetto al 2020. Singapore, al suo esordio, guadagna la vetta, seguito da Israele ed Estonia. In Europa peggio di noi fanno Spagna e Grecia. Se un po' meglio va sul fronte delle risorse finanziarie a supporto dell'innovazione, dove pure restiamo al 22 posto, scendiamo al 28esimo per capitale umano e al 32esimo per innovazione dell'ecosistema generale. Eppure, le capacita' ci sono: l'Italia scala la classifica fino al decimo posto per la produzione di nuove idee e per il loro impatto economico.

La Lombardia e' la prima tra le regioni italiane a guidare l'innovazione se pure al 39esimo posto tra le 242 regioni europee, guadagnando quattro posizioni rispetto al 2020. La Provincia Autonoma di Trento, invece, perde due posizioni passando dalla 46esima alla 48esima posizione, seguita dal Lazio, 49esima, che guadagna una posizione. L'Emilia-Romagna scivola di ben 10 posizioni classificandosi 76esima. Il Piemonte e' 82esima, seguono Toscana (90) e il Friuli-Venezia Giulia (97). Restano al fondo della classifica regioni del Mezzogiorno, ancora indietro Puglia (178) che risale leggermente, Basilicata (179), Sicilia (180) e Calabria (191). Bene fanno, invece, le universita' con 11 nella top 100 europea. Positivi i segnali anche dai brevetti depositati: per la prima volta l'Italia supera quota 5.000 con una crescita del 38% negli ultimi dieci anni che ci colloca al quinto posto nelle top 25 country a livello mondiale.

ami

(RADIOCOR) 30-05-24 17:33:39 (0541) 5 NNNN