Ambrosetti: Giovannini, per Europa sfida attrattivita' sempre piu' continentale

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 set - "Per l'Europa la sfida dell'attrattivita' e' sempre piu' continentale e non potra' essere vinta ne' difendendo posizioni di rendita del passato, ne' guardando a posizioni nazionalistiche". Lo ha scritto l'ex ministro del Lavoro e delle politiche sociali Enrico Giovannini nel Global Attractiveness Index 2020, presentato durante il Forum Ambrosetti, in corso a Cernobbio. In altre parole, per l'intera Unione europea, si pone l'occasione di ricostruire il concetto di attrattivita' in logica sovra-nazionale. Come si legge nel documento, "a tal fine, dopo i passi avanti fatti con l'approvazione del Piano Next Generation Eu, e' auspicabile la promozione di una maggiore armonizzazione fiscale e normativa, la creazione di un mercato unico dell'energia e di una maggiore integrazione bancaria, una centralizzazione del debito europeo (finalizzato a specifiche azioni e policy quali green transition e digitalizzazione) e un'armonizzazione e mutualizzazione di risorse e strumenti per il welfare state a protezione dei cittadini".

