Ambrosetti: fiducia imprese ai massimi, aspettative positive su lavoro

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 set - 'La fiducia attuale delle imprese e' al massimo storico' da quando The European House - Ambrosetti ha sviluppato, a partire dal 2014, l'Ambrosetti Club Economic Indicator, volto a misurare il sentiment delle imprese italiane. L'indicatore e' salito a 70,6 a settembre 2021, piu' del doppio della valutazione di giugno (30,2). Rispetto al settembre 2020, quando l'indicatore era a -21,1 'siamo in un'ero geologica diversa', sottolinea la nota. 'Una accelerazione di ottimismo simile non l'avevamo mai registrata prima', si aggiunge.

'L'ondata di fiducia non investe solo il presente ma si proietta nell'immediato futuro: l'indice di fiducia sulle aspettative a sei mesi assume anch'esso il massimo valore dall'inizio delle rivelazioni a 61,9'. Per quanto riguarda l'occupazione, secondo la rilevazione dell'Ambrosetti Club Economic Indicator, le aspettative 'restano positive (40,5) sugli stessi livelli della precedente rilevazione (44 a giugno 2021) ma comunque su valori molto elevati, non solo rispetto al periodo pandemico (-56,8 marzo 2020) ma anche rispetto agli anni precedenti (-16,7 marzo 2019)'. Infine, 'anche la prospettiva sugli investimenti delle imprese registra il proprio record storico a 62,7. Il Next Generation Eu coglie nel segno'.

Com-Fla-Ppa-

(RADIOCOR) 03-09-21 13:24:23 (0294) 5 NNNN