Ambrosetti: dopo Covid incerta capacita' ripresa medio- lungo termine (Indice Gai)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 set - Considerando i possibili effetti della pandemia di Covid-19 nel ridisegnare la mappa dell'attrattivita', il principale elemento di incertezza resta la capacita' di ripresa nel medio-lungo periodo. E' quanto emerge dal Global Attractiveness Index 2020, il rapporto realizzato da The European House - Ambrosetti con Aviva Assicurazioni in Italia, Philip Morris Italia e Toyota Material Handling Italia e presentato durante il Forum Ambrosetti, in corso a Cernobbio. Stando all'indice, per l'Unione europea si registra un processo di diminuzione dell'attrattivita' (negli ultimi 5 anni il 75% dei Paesi europei e' in riduzione o stabile nel ranking e che negli ultimi 10 anni la percentuale europea di investimenti diretti esteri sul totale globale e' diminuita dal 43,7% al 30,7%). Per quanto riguarda il breve termine, revisioni di breve periodo, emergono alcuni elementi di attenzione che potrebbero influenzare l'attrattivita' dei Paesi gia' nel biennio 2020-2021: sara' cruciale considerare la crescita delle disuguaglianze sociali, l'aumento della disoccupazione e gli impatti sulle finanze pubbliche e sui salari. Sara' inoltre importante focalizzarsi su elementi come la contrazione dei commerci internazionali e il ribilanciamento delle global value chain, che potrebbe determinare un ripensamento delle supply chain e la diffusione di nodi logistici a livello regionale. Rispetto agli impatti della pandemia sull'indice Gai, si puo' prevedere che il Covid-19 incidera' negativamente su tutti i key performance indicator (Kpi) legati agli spostamenti di beni e persone e che ci sara' una contrazione di quelli legati alla sfera economica(Pil, Pnl pro capite), ma alcuni indicatori potranno anche essere soggetti a variazioni positive. Il lockdown, per esempio, ha incentivato l'utilizzo di strumenti digitali e ha contribuito a ridurre emissioni e consumo di materie prime. Tuttavia, si tratta di variazioni destinate a restare arginate al breve periodo, se non saranno attivate riforme trasformative e di lungo periodo della pubblica amministrazione, della scuola e dell'industria.

Ars

(RADIOCOR) 06-09-20 11:06:14 (0038)SAN 5 NNNN