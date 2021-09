Ambrosetti: da digilizzazione taglio emissioni del 10% entro 2030 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 set - "La crisi del Covid-19 - spiega Valerio De Molli, Managing Partner & Ceo di The European House - Ambrosetti- ha alimentato il senso di urgenza rispetto alla necessita' di una transizione verso forme di sviluppo piu' sostenibili, in cui crisi climatica e crescita delle disuguaglianze sono i due fattori di rischio principali. Il 2021 e' un anno chiave per imprimere forti discontinuita' rispetto al passato' dichiara". "Le tre grandi sfide per il rilancio del nostro paese - sostenibilita', digitale e inclusione sociale - sono strettamente legate tra di loro - ha dichiarato da parte sua Candiani - e, investendo in maniera sinergica e strategica, possono creare un circolo virtuoso in grado di accelerare non solo la ripresa, ma l'evoluzione verso nuovi modelli di business e vita piu' sostenibili... Come Microsoft, siamo al fianco delle organizzazioni pubbliche e private con soluzioni, risorse e competenze volte a favorire la crescita del loro business in maniera sostenibile, a creare ambienti di lavoro piu' flessibili produttivi e inclusivi, oltre a supportarle nel creare professionalita' al servizio delle nuove sfide. Il nostro impegno si inserisce anche sui temi della sostenibilita', sia in maniera diretta con un piano di riduzione del nostro impatto ambientale sia con soluzioni e iniziative volte ad aiutare imprese, enti e associazioni ad evolversi in modalita' green".

