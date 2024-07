Ambrosetti: cambiamento climatico costa a Italia quasi 300 euro per abitante

E' la perdita piu' alta in Europa (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 lug - L'Italia e' il paese europeo in cui il cambiamento climatico costa di piu'.

Per l'esattezza, il paese perde 284 euro a persona, quasi 5 volte di piu' rispetto al 2015 (+490%). E' quanto emerge dai dati elaborati da The European House - Ambrosetti e presentati durante alla sesta edizione della 'Community Valore Acqua per l'Italia', che include 42 tra aziende e istituzioni della filiera estesa dell'acqua. La situazione e' critica anche in Spagna (221 euro di perdite ad abitante) e in Ungheria (214), mentre Germania e Francia rimangono piu' vicine alla media europea di 116 euro a cittadino. I danni economici, causati principalmente da alluvioni (44% dei casi), tempeste (34%) e ondate di calore (14%), sono invece quasi impercettibili in Grecia, Danimarca, Lituania e Polonia.

'Viviamo una situazione particolarmente delicata soprattutto nel nostro Paese", spiega Valerio De Molli, Managing partner e CEO di The European House-Ambrosetti. "La corretta gestione della risorsa idrica e' e sara' un elemento sempre piu' decisivo - aggiunge - che monitoriamo attraverso la Community Valore Acqua e che deve essere supportato sicuramente da un aggiornamento delle infrastrutture in ottica di incremento dello stoccaggio, ma anche da un veloce processo di digitalizzazione della filiera estesa e da un efficientamento della raccolta e gestione dei dati".

