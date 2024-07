Ambrosetti: cambiamento climatico costa a Italia quasi 300 euro per abitante -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 lug - Il settore agricolo, insieme all'idroelettrico, e' il piu' colpito dalla scarsita' di acqua. Sono gia' 12 le regioni italiane ad elevato stress idrico, a partire da Basilicata, Calabria, Sicilia, Puglia, che sono le piu' esposte in assoluto, spiega lo studio. Da segnalare la drastica riduzione della produzione di miele, pari al 70% tra il 2023 e 2022, secondo quanto certificato dalla Community Valore Acqua per l'Italia Teha. In calo del 63% la quella delle pere e del 60% di ciliegie. In sofferenza anche la produzione di olio d'oliva (-27%), vino (-12%) e pomodori (-12%).

"Se non riuscissimo a invertire la tendenza e si dovesse raggiungere un aumento di 2 gradi di riscaldamento globale - sottolinea Benedetta Brioschi, partner TEHA - raddoppierebbe la perdita di capacita' idroelettrica in Italia e triplicherebbe, se si raggiungesse un riscaldamento di 3 gradi in piu' nel Sud Italia e lungo l'arco alpino".

com-dim

(RADIOCOR) 20-07-24 12:10:21 (0164) 5 NNNN