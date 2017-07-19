Ambiente: Zangrillo a Mab Unesco Piemonte, territori laboratori del futuro

'Sviluppo e tutela devono procedere insieme' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 set - 'Tutela e sviluppo non sono due realta' contrapposte. La sfida che abbiamo davanti e' trovare un punto di equilibrio capace di rendere compatibili le esigenze ambientali, sociali ed economiche, trasformando la sostenibilita' da vincolo in opportunita''. Cosi' il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, intervenuto a Stresa agli 'Stati Generali dei Territori MAB Unesco del Piemonte.

'Il programma Man and the Biosphere - ha aggiunto - ci ricorda che l'essere umano e' parte dell'ambiente nel quale vive. Le Riserve della Biosfera sono luoghi nei quali comunita', scienziati e decisori pubblici possono lavorare insieme per conciliare la conservazione della biodiversita' e l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali'. Una visione che, ha sottolineato il ministro, trova piena espressione nell'articolo 9 della Costituzione e nella responsabilita' verso le future generazioni. 'Futuro, risorse e strategia condivisa sono le parole che devono guidare la nostra azione.

Nessuna grande iniziativa di riforma e nessun autentico processo di sviluppo possono essere costruiti in solitudine.

Il confronto e la collaborazione rendono le decisioni piu' solide e aderenti alle esigenze reali delle comunita''.

Bof.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 12-09-26 12:47:17 (0268)GOV,PA 5 NNNN